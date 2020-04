"Nadie es perfecto": el perdón de Jean Deza a los hinchas de Alianza Lima

Jean Deza llegó a Alianza Lima en medio de mucha ilusión. Fue uno de los mejores jugadores el año pasado y en la Victoria le tenían fe para la Copa Libertadores. Al final, el Ratón ni quiera llegó a jugar este torneo. Antes de eso, fue ampayado cuatro veces y por ello, lo separaron del primer equipo íntimo.

Con la llegada de Mario Salas, se volvió a cuestionar en su lugar en el conjunto blanquiazul. Toda la información señalaba que el chileno no lo consideraría. A pesar de esto, Dea se ha mostrado entrenando desde su casa con la indumentaria del club y este miércoles hasta se animó a decir unas palabras.

"Pido disculpas a todos los que confiaron en mi. De verdad mil disculpas, esto lo hago porque me nace porque quería responder a lo que comentan. Acepto todo lo malo que hice en su momento, fue incorrecto, pero no voy a caer", comenzó el Ratón. "Lo que pasó no fue porque quería afectar mi carrera o a Alianza Lima ¿cómo voy a querer perjudicar a un club que me da lo mejor?", se preguntó después.

Jean Deza arrepentido, temporada cinco. Menos palabras, más acciones. pic.twitter.com/5gVR20ur59 — Giancarlo Granda (@gian_gpg) April 8, 2020

Después, el Tornado fue más directo. Aseguró que su carrera está lejos del fin y volverá con más fuerza. "Ténganlo por seguro, lucharé hasta lograr mi meta que he trazado. Yo sigo vivo, tengo dos piernas. La vida se trata de aprender, acá nadie es perfecto", señaló en el Live que hizo desde su cuenta de Instagram.

Así, Jean Deza se manifestó con un claro estado de arrepentimiento. El problema, de todas formas, no pasa por que esté arrepentido, pasa por sus constantes reincidencias. Obviamente, en estos días, no lo van a ampayar, el tema es cuando todo vuelva a la normalidad ¿Podrá Deza comportarse como un profesional?

