¡Nadie lo sabía! El exjugador de River que se fue insultando a Gallardo

Es un denominador común: todos los jugadores que pasaron por River Plate durante los últimos tiempos hablan maravillas de Marcelo Gallardo. Destacan su capacidad y el mensaje que transmite. Sin embargo, también es cierto que no todos tuvieron las mismas oportunidades dentro de la consideración del director técnico que desembarcó en la entidad Millonaria a mediados del año 2014, reemplazando a Ramón Díaz, que venía de ser campeón del Torneo Final 2014.

Por ejemplo, uno que no tuvo chances de la mano del Muñeco fue Federico Vega, lateral derecho que había hecho su presentación oficial en el equipo del barrio porteño de Núñez de la mano del mencionado Ramón Díaz en el Torneo Inicial 2013. En primera instancia debió bajar a Reserva y luego se marchó de Argentina para nunca más volver, al menos por el momento. Alcorcón, Real Murcia y Lorca FC lo albergaron en España antes de que desembarque en Royale Union Saint-Gilloise de la segunda división de Bélgica.

Federico Vega con la camiseta de River.

Vega llevó a cabo sus primeras pretemporadas con el plantel profesional de River cuando el entrenador era todavía Matías Almeyda. Posteriormente tuvo su anhelado debut profesional con Ramón Díaz, en un partido en el que River enfrentó a Newell's Old Boys de Rosario. Y después llegó lo peor: "Yo pensaba que iba a tener una chance de pelear el puesto, pero Marcelo me dijo que me bajaban a Reserva y me iban a seguir. Le respondí que me sentía grande para Reserva y que iba a tratar de irme a préstamo", comenzó señalando.

"Le dije, riéndome, que estaba todo bien pero que me iba a ir hasta mi casa insultándolo. Él se reía", profundizó Vega en declaraciones brindadas al programa radial 'Ataque Futbolero'. Cabe destacar que el hoy futbolista de 27 años de edad supo ser parte de la conquista de los títulos en el Torneo Final 2014 y en la Copa Campeonato 2014 por parte de River. Además integró el plantel de la entidad Millonaria que se quedó con el campeonato en el marco de la Copa Libertadores Sub-20 2012.

De todas maneras, y, pese a que no tuvo la mejor de las suertes con el desembarco de Marcelo Gallardo a la dirección técnica de River, Vega destacó que, en los día que pudo entrenarse con el Muñeco como entrenador, pudo apreciar toda su capacidad: "Los entrenamientos con Gallardo fueron increíbles, ya se veía algo distinto. Mucha intensidad y la importancia que le daba a los laterales rápidos".

