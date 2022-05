A través de una transmisión en vivo por Instagram, se vio a Neymar hablando de diferentes temas; pero uno de los tantos generó noticia fue en el momento en el que se refirió a las pretensiones que tiene con su selección de cara al mundial de Qatar 2022.

Sin lugar a dudas, Brasil fue el equipo más fuerte del camino eliminatorio por Sudamérica, y uno de los más destacados alrededor del mundo. Claro, y es que con estrellas de primer nivel como tiene el equipo de Tite, se puede decir que es fácil ilusionarse para una cita orbital.

Precisamente, en la charla con el ex futbolista de Atlético de Madrid y Flamengo, entre otros, señaló: "es mi mayor sueño. Tenía muchas ganas de ganar la Champions League con el PSG este año, pero, desafortunadamente, se pospuso. Daré mi vida por el Mundial. Sé cómo funciona todo. Si no estás preparado, la oportunidad desaparecerá, así que no quiero dejar escapar esa oportunidad".

También se refirió a las redes sociales, una comunidad del cual él es un usuario concurrente: "te pueden ayudar o perjudicar muy rápido. Creo que duele más de lo que te ayuda. Porque si juegas bien y miras la red social, verás buenas noticias y serás feliz. Pero cuando juegas mal, te equivocas y te metes en la red social, te vas a enfermar de la cabeza. Si no tienes gente que te ayude a salir de esta situación, es muy difícil. La red social es muy peligrosa para cualquier tipo de persona hoy en día".

Indicó además que no atraviesa por su mejor momento, en cuanto a la relación con los hinchas del tricolor parisino, "obviamente, a nadie le gusta que lo abucheen, especialmente jugando en casa. Es triste. Pero tengo que buscar la fuerza en algún lado. Y comencé a recordar a las personas que me ayudaron a llegar a donde estoy y siempre pienso en jugar para ellos. En esos momentos, no puedo dejarme vencer por los abucheos y entristecer a mi familia. Hay partidos que jugamos para la afición, cuando todo está bien. Pero hay días en que hay abucheos y me aferro a mi familia".

El futbolista recientemente se consagró campeón de la Ligue 1, competición local francesa. Infortunadamente dentro de las pretensiones de su club, quedó eliminado en los octavos de final de la Champions League, torneo el cual se ha convertido en obsesión para la institución.