Hasta hace un tiempo se hablaba de las opciones y de las averiguaciones que había entablado Real Madrid y Barcelona por Endrick, un talentoso futbolista quién juega en las divisiones menores de Palmeiras, según medios de comunicación alrededor del mundo estaría dentro de los planes de los dos ibéricos.

Su corta de edad y talento lo habrían tenido en la órbita de varios clubes alrededor del mundo incluidos los dos gigantes del fútbol español, sin embargo, la presidenta del cuadro verde de Sao Paulo se pronunció al respecto, de los presuntos intereses, sobre su deportista.

Y es que en charla con y ESPN, Leila Pereira, la máxima mandataria del cuadro paulista, confirmó que no ha habido contactos de interesados por Endrick: “no me han buscado. Yo Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, no he sido buscada por ningún club extranjero, ninguno”.

Fuertes afirmaciones por parte de la ejecutiva del actual bicampeón de la Copa Libertadores, y que justamente cayó en la fase semifinal del torneo de este 2022. Las declaraciones le salen al paso a todos los rumores que ha habido por parte de la prensa sobre la salida del deportista de 16 años.

A renglón seguido continuó: “la presidenta de Palmeiras no ha sido contactada por ningún club europeo hasta este momento en busca de nuestro jugador Endrick”, finalizó la mujer que ha cosechado grandes títulos para uno de los equipos más tradicionales el balompié brasileño.

Ahora solo el tiempo será el encargado de decidir qué pasa con el futbolista, quien se espera que dentro de poco haga su debut oficial en la primera plantilla de la institución paulista, que es magistralmente dirigida por el director técnico portugués, Abel Ferreira.