Luka Modric volvió a Real Madrid, pero con problemas físicos luego de llevar a Croacia a la Final Four de la UEFA Nations League. ¿Qué lesión tiene?

Uno de los grandes ganadores de la última Fecha FIFA ha sido la selección de Croacia que, con sus dos victorias ante Dinamarca y Austria, logró la clasificación a la Final Four de la UEFA Nations League. Aunque, este esfuerzo del combinado croata le ha pasado factura a Luka Modric que apunta a ser baja en Real Madrid para los próximos partidos debido a un problema físico.

Según han detallado varios medios españoles, como AS, la figura croata no se presentó en el primer entrenamiento del Madrid luego de esta Fecha FIFA. Se quedó en el gimnasio haciendo trabajos de fisioterapia en solitaria debido a una sobrecarga en su cadera. En principio, sólo se perdería una semana de trabajo en conjunto.

Real Madrid pierde a Modric, pero no por mucho tiempo. Según el citado medio, apunta a perderse los partidos ante Osasuna por liga y ante Shakhtar Donetsk por UEFA Champions League. Y se da por hecho que retornará el próximo 8 de octubre para el duelo ante Getafe por el torneo local. De esta manera, su presencia en el Clásico ante Barcelona está totalmente garantizada.

Luka Modric ha sido una de las figuras destacadas de Croacia para su clasificación a la Final Four de la Nations League. De hecho, aportó un gol ante Austria en el último partido, que significó el pase a la instancia final de la competencia. También había sido importante en un duelo ante Francia donde anotó el 1-0 de penal para la victoria en la pasada Fecha FIFA. Sin lugar a dudas, el mediocampista es una pieza infaltable para los croatas y también lo será en el próximo Mundial de Qatar.

Para Real Madrid, también se trata de uno de los jugadores que no puede faltar en el once de Carlo Ancelotti. De hecho, venía de estar en todas las presentaciones del equipo en esta temporada, racha que se rompe con esta lesión en la cadera, que no lo debería dar demasiados inconvenientes. Además, sirve para que tenga descanso de cara a un momento de la temporada clave donde se juega la clasificación a octavos de Champions y la cima del torneo en LaLiga.