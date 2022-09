En Barcelona no niegan la posible vuelta de Messi: "Sería viable"

Barcelona ya no se esconde ni niega por completo la posibilidad de que Lionel Messi pueda volver al club para 2023. En las últimas horas, ha crecido el rumor de que el 'crack' argentino no renueve su contrato con Paris Saint-Germain, lo que deja abierta la chance para que los 'Culés' intenten su regreso. En este sentido, el vicepresidente económico del club, Eduard Romeu admitió que sería "viable".

Messi abandonó Barcelona en el verano de 2020, luego de que no pudieron cumplir con sus pretensiones económicas para la renovación, al tiempo que en el club también se divisaba una seria crisis a nivel financiero. Ante esto, el rosarino se tuvo que ir a PSG con el dolor de una salida que él no quería ni esperaba. Ahora, la realidad es que una vuelta al Camp Nou podría ser más que posible.

Eduard Romeu, directivo en la parte económica del Barça, habló en El Matí de Catalunya Radio y no negó la chance de que Lionel Messi pueda volver, siempre y cuando sea en calidad de agente libre. "Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto", advirtió, de momento.

Por otra parte, Romeu elogió a Leo y le abrió las puertas del club, aunque su regreso no dependerá de lo que decida la directiva, ya que la última palabra pasará por Xavi Hernández. "Messi es un icono del Barcelona. Esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica... y de ahí no sé más", dijo.

La situación de Barcelona, tras unos últimos años difíciles desde lo económico, seguirá mejorando, según sus palabras, lo que podría propiciar un buen ambiente para Messi en caso de volver. "Hemos salvado al Barça, aunque todavía no lo hemos resuelto, no está sano. Toca austeridad, rigor. En cinco años estaremos al nivel que nos corresponde", afirmó. Y agregó: "El Barça no tendrá problemas durante el próximo verano con la estructura que hemos montado".