"No fue económico": Carlos Cáceda contó la razón por la que dejó la U

Carlos Cáceda es uno de los arqueros con más proyección en el Perú. Él tiene 28 años y todavía le queda toda una carrera por delante considerando también que los porteros se retiran mayores.

Él se hizo conocido después de aquella histórica Libertadores sub20 del 2011. Fue protagonista en las dos tandas de penales en las que vencieron a Alianza Lima primero y a Boca en la final.

En el 2017, él dejó la U y este miércoles habló al respecto. "Todo el mundo sabe que soy hincha de la U, es el club que me dio todo", comenzó señalando el portero.

"En ese momento (2017) la dirigencia se me acercaba un día, se me acercaba otro, no me escribía", recordó después. "No sentí que le dirigencia quizo que yo me quede", aseguró tembién.

Un día como hoy nació Teodoro Oswaldo «Lolo» Fernández Meyzán, ídolo máximo de @Universitario donde jugó 23 años y campeonó 6 veces. Con la @SeleccionPeru obtuvo la @CopaAmerica en 1939.



¡Feliz cumpleaños, «Cañonero»! ��#107deLOLO 9️⃣�� #ElCañonero ����⚽�� pic.twitter.com/8MkUw9Wo4U — Universitario #107deLOLO (@Universitario) May 20, 2020

"Yo senti que la dirigencia no quiso", detalló. "Si las ganas de la dirigencia habría sido otra yo me habría quedado", siguió en una entrevista con ESPN.

"La dirigencia nunca me llamó", responsabilizó para finalizar. Al preguntarse si se fue por plata el aseguró que los motivos no fueron económicos. "¿Si yo soy hincha de la U como me voy a ir por un tema de plata?", señaló para cerrar el tema.

Lee También