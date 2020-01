El canal Win+ no ha tenido un buen recibimiento por parte de los seguidores del fútbol colombiano y esto se ha visto en los bajos números del rating.

Por lo menos así lo muestra la cuanta de Twitter llamada Rating Colombia, que informó cómo le fue al canal Win+ en la segunda fecha de la Liga BetPlay y en el partido entre la Selección Colombia Sub23 vs Chile.

En los partidos de la segunda jornada de la Liga BetPlay los números fueron muy bajos, ya que el partido que más marcó fue el de Cali vs Junior con 1.5, seguido por Equidad vs Nacional con 1.2, los otros juegos no marcaron más de un punto de rating.

En cuanto al partido de la Selección Colombia Sub23 el canal Win+ marcó 0.8, mientras que el 'Gol Caracol' tuvo 13.8 de rating.

Preolímpico Sub-23 2020:



Colombia vs Chile 14.6



Gol Caracol 13.8

Win Sports + 0.8 — Rating Colombia (@RatingColombia) January 31, 2020

Cabe recordar que a partir del 1 de febrero los seguidores del fútbol colombiano deberán contratar el canal Win+ por $29.900, ya que se acaba la prueba gratuita.

