"No para a nadie": Carlos Zambrano volvió a ser criticado por su partido en Boca

▫Rossi no sale nunca



▫Zambrano no para a nadie y comete errores



▫Mas no encara, no cruza la mitad de cancha y ni si quiera molesta a los rivales



▫Zárate es una maquinita de perder la pelota



▫Soldano no le hace un gol ni al arcoiris



Boca no tiene dos equipos ni en pedo