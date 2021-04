No podemos más: la primera reacción del Kun Agüero cuando se enteró de la pelea entre Gustavo López e Ibai

Las redes sociales en Argentina se volvieron locas este lunes por la tarde debido al cruce televisado entre Gustavo López e Ibai Llanos. Luego de una charla con Coscu, el español accedió a conversar con el hombre que lo había ninguneado horas atrás.

"Me molesta que sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y qué me importa a mi? ¿Qué es Twitch? Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo. Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy”, lanzó en su programa el periodista.

Por supuesto, sus dichos se viralizaron y fueron magnificados por varios streamers, quienes condenaron las palabras del también comentarista deportivo. La producción de su programa decidió contactar al joven vasco y este se prestó para un divertido ida y vuelta.

Pese a que todo terminó "en buenos términos", ambos nos regalaron lindas frases que quedarán para la posteridad. Ibai incomodó varias veces al conductor, quien terminó siendo humillado en varias ocasiones: "En España soy del Real Madrid. En Argentina, por un canto que tiene un cántico que tiene La 12 empecé a hacerlo de broma, soy simpatizante de Boca. ¿Tu no eres de Boca, no Gustavo? No tienes nada bueno, Gustavo. Ni el equipo".

Reconocido ya por su estilo de vida despreocupado, Sergio Agüero llegó un poquito tarde al lío y se terminó enterando por el chat de Twitch. El streamer Ibai compartió una captura del comentario que hizo el Kun antes de obtener la información. ¡Qué personaje!

Lee También