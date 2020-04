No se olvida de él: el emotivo posteo de la Gata Fernández para Gallardo

Gastón Fernández debutó como futbolista profesional defendiendo la camiseta de River Plate, allá por el ya lejano año 2002. Durante sus primeros pasos con los colores del conjunto Millonario, la 'Gata' coincidió con grandes jugadores y auténticos referentes, entre ellos Marcelo Gallardo. Precisamente, con este último, el experimentado atacante y referente de Estudiantes de La Plata mantiene una muy buena relación y así lo hizo notar este martes a través de las redes sociales.

El futbolista de 36 años de edad, que también supo militar en Racing Club, Rayados de Monterrey, San Lorenzo de Almagro, Tigres UANL, Portland Timbers, Universidad de Chile y Gremio de Porto Alegre, vio en el actual director técnico de River a un ejemplo a seguir que lo terminó ayudando en torno a su crecimiento como futbolista. Cabe destacar que la 'Gata' se mantuvo en la institución del barrio porteño de Núñez hasta 2003 y luego en 2004 y 2005, donde más coincidió con el Muñeco.

Fernández y Gallardo en el once titular de River.

En ese contexto, este martes, Gastón Fernández utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle una palabras muy emocionantes a Gallardo, que, desde su desembarco en el banco de suplentes de River, se ha transformado en un auténtico referente para todos los protagonistas de este hermoso deporte. El futbolista de Estudiantes de La Plata así lo señaló, agredeciéndole por todo su apoyo en un momento realmente importante en la carrera de todo jugador profesional.

"No tengo dudas que una de las cosas más importantes en el inicio de una carrera son los referentes que te pueden tocar como compañeros. Acá les dejo, el por qué tuve esa suerte yo, me guió, me aconsejó y me ayudó a crecer con valores en un fútbol tan difícil como el nuestro. Gracias Muñe!", exteriorizó el experimentado futbolista argentino por intermedio de la mencionada red social.

Defendiendo la camiseta de River, Gastón Fernández disputó 62 partidos oficiales, aportando siete anotaciones. Cabe destacar que la más recoradada de ellas se produjo en el marco del Torneo Apertura 2004, cuando marcó el primer tanto en la victoria Millonaria por 2-0 sobre Boca en el Estadio Monumental. En River fue parte del plantel que consiguió el título en el Torneo Clausura 2003.

