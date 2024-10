La presencia de Renato Tapia en la Selección Peruana es fundamental en muchos sentidos. Actualmente, es el jugador mejor posicionado dentro del universo de locales a nivel internacional. Su equipo quizás no es el más top de la Liga Española, pero no deja de ser el primer mundo de competencia futbolística. Por eso, cuando no está con La Blanquirroja se siente mucho. Bajo ese concepto, era necesario verlo con Perú, compitiendo en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, pero pasó todo lo contrario, hasta hoy donde quizás caerán una serie de comentarios negativos.

¿Qué está pasando con Renato Tapia actualmente?

El portal Fútbol Fantasy publicó un detalle bastante peligroso porque habla de una prohibición de dar información sobre los jugadores pepineros: “El técnico del conjunto pepinero, Borja Jiménez, ha dirigido una sesión en la que, por orden del club, no ha podido acceder prensa. Esta medida se mantendrá durante el resto de la semana, con el fin de proteger la información sobre el estado físico de varios jugadores, como Sebastien Haller, quien arrastra problemas en el pubis, y Matija Nastasic y Renato Tapia, quienes presentan molestias musculares y un golpe en la espalda, respectivamente. Es probable que este enfoque también se aplique en la rueda de prensa del sábado”.

Esto se da en días después del triunfo de la Selección Peruana contra Uruguay. Cuando se conoció por medios locales en la madre patria, que Renato Tapia ya estaba completamente recuperado. Y que por la mañana del último lunes 14 de octubre, habría entrenado sin ningún problema al respecto. Ya que en la ciudad deportiva del Leganés, se le vio con total normalidad, haciendo sus trabajos precompetitivos. Es importante precisar, que la semana pasada fue desconvocado de la Selección Peruana por una lesión en esta Fecha FIFA doble, por eso no jugó ante Uruguay y no estará con Brasil.

¿Cuánto gana Renato Tapia actualmente?

Renato Tapia gana aproximadamente 100 mil dólares mensuales, según el Diario Trome de Perú. Si esta cifra es cierta, el volante se llevaría más de 2 millones por las dos temporadas que firmó por el Leganés. Después de su paso por el Celta de Vigo se esperó que saltase de manera superlativa en su siguiente contrato, pero consiguió esta oferta que no es mala. Sin embargo, el entorno del jugador creyó que habría una mejor oportunidad. Igual, es una gran noticia que continúe en el fútbol de élite en lo absoluto.

Renato Tapia en su presentación con el Leganés. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto es el valor en el mercado de Renato Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto. Todo dependerá de cómo rinda con camiseta del Leganés la presente temporada en la Liga Española. Por el momento es un jugador suplente, que no consigue hacerse con el titularato necesario para poder competir como tal. Hay confianza en el volante peruano, esa situación ya es bastante.