Luis Castro, ex entrenador del Al-Nassr, no duda a la hora de explicar por qué Cristiano Ronaldo está por encima de Messi. Sus motivos, contundentes.

El ex DT de Cristiano Ronaldo en Al Nassr explicó por qué está por encima de Messi: "Es el mejor"

Fueron apenas 63 partidos, pero poco más necesitó el entrenador portugués Luis Castro para sumarse al debate Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. El ex DT del Al-Nassr se sincera sobre lo que significa compartir cancha con CR7 y explicó por qué está por encima del crack de la Selección Argentina. Se mostró tajante.

“Cristiano estaba, está y estará determinado a ser el mejor. Se ve cada día en cada entrenamiento. Tiene una voluntad permanente de jugar, batir récords, marcar los goles más bonitos…Cuando estás cerca entiendes por qué es un fenómeno. Continúa siendo decisivo en todo lo que hace. Sabe que el fútbol le ha dado casi todo y tiene un gran amor por él”, palabras de Luis Castro en MARCA tras un breve paso por Arabia Saudita y donde buscó romper la hegemonía del Al-Hilal.

Fueron 63 partidos como decimos y con un balance de 44 victorias, 12 empates, 7 derrotas y el Campeonato de Clubes Árabes de la primera división saudí. Fue ahí donde Cristiano Ronaldo llego a su primer trofeo por Oriente Medio y donde Castro avisa que el luso tiene todavía cuerda de sobra para seguir marcado la historia del deporte rey. Llegar a los 1000 goles, el siguiente objetivo de un CR7 más que elogiado por su ex DT.

Luis Castro no dudó a la hora de poner a CR7 sobre Messi y el resto del planeta: IMAGO

“¿Llegar a los 1000 goles? No va a depender de él, sino del contexto. Nosotros intentamos sacar el máximo de Cris y conseguimos que terminara 2023 como el mejor goleador del año (54 tantos). Espero que tenga un entorno favorable a su alrededor y supere la marca de los 1000 goles. Cristiano sigue siendo decisivo”, más reflexiones de un Luis Castro que ve en la ambición del luso su mejor aliado para seguir siendo noticia cada fin de semana. Se viene un final de año donde luchar por la punta del torneo árabe es el objetivo.

Luis Castro espera nuevos retos. El ya ex DT de Al-Nassr, Porto, Rio Ave, Shakhtar, Al-Duhail, Botafogo y otros clubes del fútbol portugués no duda sobre el impacto que tiene CR7 para quienes rodean su figura. El luso, quien viene de marcar con Portugal en la última fecha de selecciones, recibe elogios de peso a la espera de saber si finalmente podrá o no llegar al Mundial de 2026.