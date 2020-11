Oficial: América de Cali gana los tres puntos sin jugar contra Cúcuta

Finalmente el partido programado para las 8:00 pm en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, entre el Cúcuta Deportivo y América de Cali, no se juega y el conjunto Escarlata suma tres puntos que le sirven pensando en la tabla de reclasificación.

En la actualidad el equipo Motilón afronta dos grandes líos. Por una parte, uno deportivo y por otra, uno administrativo. En cuanto a lo deportivo, el equipo de Norte de Santander sufrió la suspensión del reconocimiento deportivo ante el Ministerio de Deporte, mientras que por la parte administrativa, la Superintendencia de sociedades ordenó su liquidación judicial.

La liquidación judicial por parte de la Superintendencia no le impedirá jugar al equipo Rojinegro, pero la suspensión al reconocimiento deportivo, sí. A los problemas anteriormente mencionados se le suma otro con la Alcaldía de Armenia, pues el Cúcuta no le ha pagado el arriendo del estadio Centenario, donde hacia las de local, ya que en su ciudad no le alquilaban el estadio. Cadena no le quiere pagar a nadie.

Por esto, se le da la victoria a América de Cali de tres goles por cero sobre el Cúcuta sin haber disputado el partido. A priori, el partido del Cúcuta frente a Nacional también puede ir encaminado de igual forma, victoria por “W” para el equipo paisa.

