Empezaron los problemas: Palogrande es una piscina y no arranca Caldas vs. DIM

Es noticia, pero no es sorpresa. No había empezado la gran fecha 19 de la Liga colombiana, pero ya se vieron los primeros problemas para el inicio al tiempo de todos los partidos que definen la entrada entre los ocho primeros, quienes disputarán por el título del torneo colombiano.

Once Caldas vs. Independiente Medellín es uno de los juegos cruciales de la jornada ya que el equipo antioqueño tiene la primera oportunidad de meterse a los ocho y sacarle el lugar al América de Cali, pero el encuentro no pudo empezar a la hora que estaba estipulado.

Una tormenta eléctrica de grandes proporciones tiene en vilo el inicio del encuentro y por decisión de Dimayor se determinó que el resto de la fecha arrancaba igual, sin importar el juego limpio de que todos los partidos empezaran a la misma hora.

Por ahora, no hay información sobre una hora determinada para el inicio del partido, pero América ya va ganando y el Medellín sabrá qué resultado le sirve para poder clasificar entre los ocho primeros.

