En Caracas, Venezuela recibe a Argentina por la novena fecha de las Eliminatorias. Pero antes del encuentro se hizo viral en redes sociales la decisión del Fiscal del país venezolano por los comentarios de Fernando Petrocelli, quien arremetió en contra de Antonella Roccuzzo.

Un tweet obsceno y salido de tono fue el que el comunicador compartió en su cuenta de Twitter, sobre la compañera sentimental del astro argentino. Todo sucedió debido a la conmoción que generó en la capital venezolana la presencia del jugador de PSG.

“Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘con Antonella vamos a gozar’ jajaja”, fue el comentario que compatió en su cuenta de Twitter el periodista quien trabaja para la cadena internacional de deportes Directv.

Sin embargo, Tarek William Saab, fiscal venezolano le imputó al profesional el cargo de “violencia simbólica y promoción al odio”. Es decir, si Petrocelli retorna a su país natal podría ser capturado por la justicia, esto de acuerdo con información del trino del jurista.

“Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI”, señaló Saab en Twitter

Finalmente Petrocelli en sus redes pidió disculpas: “lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”