No estamos acostumbrados a que los jugadores de fútbol hablen sin filtro. Que digan lo quieran, lo que piensan, sin casete.

Por eso, Néstor Ortigoza nos dejó con la boca abierta a todos. En diálogo con Clarín, lanzó una bomba.

Tras afirmar que lo más sano del deporte "no son los jugadores", fue consultado por si alguna vez le ofrecieron dinero para arreglar un partido.

"Por ir para adelante, sí. Y para atrás también. Es bravo eso", disparó. El periodista siguió insistiendo y el argentino nacionalizado paraguayo contó todo.

"A todo el plantel no, a mí solo. Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos. Un dirigente. Me dijo que no había que ganar porque todos nos jugábamos muchas cosas. Y era el ancho de espadas el que vino; no me vino a hablar un cuatro de copas, eh", reveló.

Un bombazo total. ¿Su reacción? "Le dije: 'Me parece que te equivocaste conmigo. O te tengo que pegar o te das media vuelta y te vas...'. Y ahí bajó un cambio. Me dijo: 'No, vos me entendiste mal'. Yo entendí perfecto lo quería, pero no soy así. Y yo ya era Ortigoza, yo ya había salido campeón de la Libertadores, ya había jugado el Mundial, había salido campeón de la Copa Argentina".

Sobre el final, habló de un resultado que da pistas sobre de qué partido habla: "Jugué el partido. Más vale, olvidate. Pero salí de hablar con el dirigente y junté a mis compañeros y les dije: 'Pasó esto, esto y esto'. Jugamos y metí un gol de penal. Después perdimos 2-1 y se armó un quilombo bárbaro".

No podemos afirmar nada, pero los indicios apuntan a la derrota ante Independiente en la última fecha de la Superliga pasada. Tras perder, Rosario Central se aseguró no enfrentar a Newell's en la Copa de la Superliga que se venía. Escándalo...

