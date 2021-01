Ruggeri: "Cristiano Ronaldo no la toca en la cancha de Olimpo"

El pasado fin de semana, en una nueva jornada de fútbol, Cristiano Ronaldo hizo historia al marcar su tanto número 759 de manera oficial. El crack de Portugal, en consecuencia, empardó al histórico Josef Bican, quien hasta aquel entonces ostentaba el récord como máximo goleador de la historia del fútbol.

Aunque CR7 recibió una catarata de elogios por parte de sus fanáticos, otras personas destacaron y pidieron que sean consideradas las instituciones en la que el histórico crack de Portugal marcó sus correspondientes conquistas.

Este lunes, en diálogo con sus compañeros de ESPN F90, Oscar Ruggeri, mítico ex defensor de la Selección Argentina, analizó brevemente el logro del ex hombre del Real Madrid y se sumó a la idea de que "Cristiano Ronaldo no tocaría en el Carminatti -estadio de Olimpo de Bahía Blanca-".

Poniéndole una pequeña condición a su afirmación, el Cabezón invocó a su colega Mauro Laspada, un ex defensor argentina que siempre fue reconocido por su juego brusco a la hora de marcar, y agregó: "Con mi amigo Laspada de central. No tiene espacios".

