Ruggeri: "Dejé de dirigir cuando un pibe de 15 años me dijo que deje de robar"

Cuando Óscar Ruggeri pide la palabra, el resto se calla y escucha. Porque el 'Cabezón' si que las vivió todas. Jugó en River y Boca, fue campeón del mundo y hasta tuvo su etapa como DT.

Debatiendo sobre ese rol en ESPN FC, Alejandro Fantino le preguntó cómo recordaba esos tiempos y el exfutbolista dejó una muy valiosa reflexión.

"Se tienen que preparar, todos, hagas lo que hagas. Yo no estaba preparado para ser entrenador, fui a dirigir porque me llamaba Ruggeri, me dirigió Bilardo, Gribuol, Basile, pensaba que ya sabía todo", comenzó.

Luego, siguió contando: "No sabía nada. Tenía que aprender, que viajar, ir a los entrenamientos, a preguntar, por qué Mourinho fue campeón deuna manera y Guardiola de otra, por qué Menotti salió campeón del mundo jugando con cuatro tipos atrás en zona, y por qué con Bilardo jugábamos con tres atrás, no me preparé".

#ESPNFC �� | ESPN 2



SINCERIDAD ABSOLUTA



El Cabezón Ruggeri aseguró que no estaba preparado para dirigir y dejó esta brillante reflexión ����. pic.twitter.com/KyR4m3jysK — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 10, 2020

Y luego, hizo una fuerte confesión: "Una vez me di vuelta, y un pibe de 15 años me decía que deje de robar, que me vaya. Fuí a mi casa, reuní a mi familia y les dije que no dirigía nunca más".

Lee También