Ruggeri, en llamas porque Villa volvió a jugar en Boca: lo trató de cobarde

Este domingo, en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors visitó a Newell's Old Boys de Rosario y se quedó con una victoria muy importante gracias a los tantos de Carlos Tevez y Lisandro López.

Este partido, además, tuvo una novedad muy importante: el regreso de Sebastián Villa, veloz extremo colombiano que había sido apartado por decisión del club como consecuencia de su denuncia por violencia de género.

En ese contexto, la vuelta del exjugador de Deportes Tolima desató la polémica, con mucha gente en contra y algunos a favor. Y uno que se pronunció sobre este asunto fue Oscar Ruggeri, que, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua.

"Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa y me banco la que me venga. En mi cabeza, los cobardes que les pegan a las pibas... yo tengo tres hijas", comenzó disparando el campeón del mundo con Argentina en 'ESPN'.

Ruggeri estalló y destrozó a Villa: "Los cobardes que le pegan a las pibas"

"Acá en Argentina, una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos qué pasó. Como si nada vuelve a la pista. Y esas cosas nos pasan a los argentinos, dale para adelante. Queda archivado por allá, qué sé yo. No me gusta lo que hizo Boca", profundizó.

"Cuando vi que salió a jugar dije que este país era una joda. No vamos a mejorar nunca. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que entrene y le paguen el sueldo. La piba apareció con la cara lastimada y sigue todo como si nada", completó.

