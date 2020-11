Ruggeri reveló la dolorosa confesión que Claudia le hizo sobre la muerte de Diego

A sus 60 años de edad y mientras afrontaba la correspondiente recuperación por la operación del hematoma subdural que le descubrieron en la cabeza, Diego Maradona falleció de forma imprevista a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Aunque aún quedan muchos detalles por conocer, los seres queridos del Pelusa coincidieron en todo momento en que el crack del fútbol partió alejado del círculo íntimo que siempre le hizo bien.

En las últimas horas, en diálogo con sus compañeros de ESPN, Oscar Ruggeri, ex compañero de Diego en la Selección Argentina, se mostró apenado por la situación. "Él tomo un camino de aislarse de una manera terrible de la gente que realmente lo quería", marcó.

#ESPNF90 �� | LA CONFESIÓN DE CLAUDIA A OSCAR



Visiblemente conmovido, el Cabezón Ruggeri contó una intimidad que Claudia Villafañe le contó sobre el lugar donde murió Diego. Desgarrador relato de su amigo. pic.twitter.com/ZKZSI9KnYx — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 30, 2020

Manteniendo un profundo respeto por Claudia Villafañe, ex pareja del 10, el Cabezón exteriorizó una dolorosa confesión que ella le hizo en las últimas horas. "¿Por qué estos tipos únicos se mueren solos? Ayer, hablando con Claudia, me decía: 'Cabezón, si vos entrabas y veías donde falleció Diego te morís'", marcó.

Angustiado por la incertidumbre de no poder entender si se hizo todo lo que estaba al alcance para garantizarse el bienestar de su amigo, el ex defensor cerró: "Ese debe de ser el dolor que tenemos todos. No voy a echarle la culpa a nadie. Lo único que digo es que no sé si podríamos haber hecho más".

Con los silencios y los aplausos. Con tu nombre en cada camiseta y en cada lágrima. Con el tributo de los goles y el fútbol que jugaste como nadie...

La Bombonera latió en tu adiós.



Hasta la eternidad, Diego. pic.twitter.com/Wr8hZtPDx8 — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) November 30, 2020

