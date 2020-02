Generando una auténtica locura en el mercado de pases de América del Sur, el pasado viernes una inesperada noticia vinculada a Emmanuel Adebayor comenzó a circular por los principales portales de noticias.

A falta de confirmación oficial, el futbolista de Togo tenía todo prácticamente afianzado para convertirse en refuerzo de nada más ni nada menos que Olimpia, cuadro de Paraguay que disputará la Copa Libertadores este semestre.

Este martes, sin embargo, un nuevo simbronazo sacudió la ventana de transferencias del fútbol sudamericano. ¿El implicado en esta oportunidad? Yaya Touré.

En diálogo con D10, Rodrigo Codas, agente de futbolistas vinculado a la llegada de Adebayor al Decano, aseguró que el mediocampista de Costa de Marfil estaría en busca de nuevos horizontes para su carrera como futbolista profesional.

“Conversé con el representante de Yaya y me pidió que vea un equipo en Paraguay, también en Brasil, él es muy amigo de Adebayor y podría darse”, aseguró el representante en cuestión. Dejando de lado la posibilidad que Yaya vaya a Olimpia como Adebayor, Codas agregó: “Pero no a Olimpia, Olimpia no busca un volante y aparte ya hizo un gran esfuerzo por Emmanuel”.

Cabe destacar que Touré, luego de estar varios meses parado y sin equipo, volvió al ruedo a mediados del 2019. Aprovechando la oportunidad presentada de fichar a un auténtico crack del fútbol, Qingdao Huanghai (China) anunció el arribo del ex Barcelona.

Por lo pronto, distintos portales de Paraguay indicaron que, de desembarcar en dicho país, el hombre marfileño lo haría para portar los colores de Libertad.

Imposible no arrancar bien el sábado escuchando a Adebayor hablarle en español a los hinchas de Olimpia.pic.twitter.com/hAbOL6qJMm — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 8, 2020

