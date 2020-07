Otro histórico de Boca bancó a Tevez: "Las cosas hay que arreglarlas en privado"

Es posible que ni Carlos Tevez sepa realmente qué será de su futuro, justo cuando las negociaciones parecen haberse puesto en pausa.

La guerra mediática que varios integrantes del Consejo de Fútbol iniciaron contra el 'Apache' también bajó su intensidad, y ahora es todo incertidumbre.

Agustín Alayes, director deportivo de Estudiantes en el Show de la Oral: “Veo muy difícil que venga Tevez. Hasta hoy no hay nada formal, interesa, pero aún no se hizo ninguna oferta”.



¿Aceptaría el Apache jugar en otro club de Argentina que no sea Boca? pic.twitter.com/FurBMQR1Vp — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 6, 2020

De igual manera, más allá de que las aguas se hayan calmado parcialmente, fue Vicente Pernía quien opinó sobre toda la situación.

Quien supo ser campeón de dos Libertadores y una Intercontinental con el Xeneize expresó: "Tevez fue influyente en el campeonato que ganó. A mí me gustaría que se retire en Boca".

En diálogo con Boca de Selección, agregó: "Las cosas hay que hablarlas y arreglarlas en privado. No me parece bien lo que pasó, Carlos tiene razón en lo que dijo".

Hablándole de frente a Ameal, dijo que "no se tiene que lavar las manos" y sentenció: "No me gustaría que ex jugadores decidan el futuro de un jugador, no es bueno”.

Aunque dejó en claro estar del lado del Apache en la actualidad, no se guardó pensamientos del pasado: "No estuve de acuerdo cuando Tevez se fue a China y pidió volver. Soy crítico con los que hacen eso. Boca es muy grande para que ellos decidan cuándo irse y cuándo volver".

Lee También