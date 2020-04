Pablo Pérez: "Boca fue como ir a la facultad"

Pablo Pérez habló con 90 Minutos, por la pantalla de Fox Sports, y recordó lo que fue su intenso paso por Boca que terminó con la final perdida en Madrid ante River.

Sobre esa etapa de su carrera, se explayó: "Me dio muchísimo. Aprendí demasiadas cosas. Hacé de cuenta que los 4 años que jugué en Boca fueron 16. En ese club aprendí muchísimo. Fue como ir a la facultad".

"DE BOCA ME TUVE QUE IR POR RESULTADOS"#90MinutosFOX - Pablo Pérez relató cómo fue su paso por el Xeneize y habló de su salida. pic.twitter.com/Ycm9Y8yLEe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 30, 2020

Luego, agregó: "Me van a servir para el futuro. Cuando me fui de Boca lo sufrí mucho porque no disfrutaba el momento que estaba viviendo y cuando me quedé sin Boca me costó muchísimo aceptar que no estaba en el club".

Además, dejó en claro que del Xeneize se fue "por resultados", ya que para él el equipo jugaba bien y se merecía más reconocimiento.

"ME QUEDÓ EL SABOR DE INJUSTICIA, PORQUE HICIMOS MUCHAS COSAS BIEN, PERO LAS FINALES SE GANAN..."#90MinutosFOX - Pablo Pérez se lamentó por la derrota de Madrid, pero habló de muchas cosas positivas que le dejó Boca. pic.twitter.com/Qlgc4Ca1st — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 30, 2020

El mediocampista se fue a Independiente y más allá de a poco ir encontrando su mejor nivel, debió abandonar el club por su poco control dentro de la cancha.

Al poco tiempo firmó con Newell's, el club del que surgió, donde todavía no pudo sumar muchos minutos ya que el coronavirus frenó todo.

Lee También