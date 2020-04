Pablo Pérez y la final de la Libertadores: "Un descenso duele más"

El 9 de diciembre de 2018, Boca perdió la final más importante de la historia. Fue en la Copa Libertadores, en Madrid, ante River. 3 a 1 con goles de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y Gonzalo Martínez. Dario Benedetto había marcado el primer tanto del elenco de la Ribera.

Hoy, Pablo Pérez dialogó sobre este tema en 90 Minutos en Fox Sports: "Estuvimos a 20 minutos. Fue un quiebre para todos. También para la historia de los dos clubes, para la carrera de algunos. En mi situación fue muy puntual. Ese era el último partido. Por ser capitán y referente, para mí si perdía me tenía que ir del club. Si ganaba quedaba en la historia. Estuvimos a 20 minutos".

El Pollo Vignolo le preguntó al excapitán del Xeneize si eso es lo peor que te puede pasar como futbolista: "Sí, fue la peor derrota. Sin dudas. Fue un quiebre en mi carrera. La final de la Libertadores, que para mi fue mi techo. La verdad que cuando me tocó perderla me doló muchísimo, me costó asimilarlo. No podía mirar el partido, analizar nada. No volví a verla, jamás. Hay cosas peores que perder la final. Un descenso o cosas particulares personales como perderse un mundial por lesión. Esas son cosas más dolorosas. Perder esta final fue tremenda, pero hay cosas que duelen más".

"NO LE PUDIMOS SACAR LA FICHA A RIVER"#90MinutoFOX - Pablo Pérez habló de los cruces con el Millonario y comentó que antes de cada clásico llegaban mejor que el rival. pic.twitter.com/NxuhI4fO7r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 30, 2020

Igual, él está más que agradecido: "Yo a Boca le debo dos vidas. Me dio una carrera de mucho prestigio. La gente estaba enojada porque perdimos una final con su clásico. Es entendible. Yo sé que conmigo se la agarró más por insultar a gente y por otras cuestiones. Dentro de la cancha me sentí que estaba jugando de local, extrañaba esa cancha".

Por último, PP se refirió a los insultos a la gente en La Bombonera: "Me dejó expuesto con la gente. Sentía que tenía la lupa. Si hoy me tocase vivir esa situación lo viviría diferente. Me jugó la presión".

