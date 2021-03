"Me voy tranquilo": las palabras de Juan Cruz Real, tras perder contra el DIM

América de Cali tenía una oportunidad de oro para recortar diferencias contra un rival directo en la lucha por la clasificación a los cuartos de final de la Liga colombiana, pero la desperdició al caer 1-2 contra el Independiente Medellín, en el Pascual Guerrero.

La derrota entre los hinchas cayó como un baldado de agua fría porque ahora el paso a las finales del torneo local no dependen de los resultados propios, si no que habrá que esperar de otros. Además, la lluvia de críticas al técnico Juan Cruz Real no cesan.

El entrenador argentino a pesar de haber sido campeón siempre ha sido muy criticado por los fanáticas del cuadro escarlata y ahora que se ven fuera de los ocho, con un estilo poco ofensivo y sin resultados que lo avalen, muchos están pidiendo su salida del club y más después de lo que dijo que la rueda de prensa posterior al encuentro contra el DIM.

"El resultado es injusto, hoy merecímos ganar pero a pesar de la derrota me voy tranquilo. Hay que sumar afuera para meternos a los 8", fueron las palabras del entrenador argentino, a los cual los hinchas explotaron.

"El resultado es injusto, hoy merecímos ganar pero a pesar de la derrota me voy tranquilo. Hay que sumar afuera para meternos a los 8" Juan Cruz Real, DT América.

"INJUSTO, dice En serio es torpe... Le ganaron el partido en la pizarra, por bruto", "¿Cómo te vas a ir tranquilo cuando pierdes?", "Sin vergüenza América juega siempre a lo mismo sos un descarado jugamos mal si jugaste también porque no le ganastes al Medellín", fueron algunos de los comentarios.

