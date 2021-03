Parece que se sintió aludido: Rinaldo Cruzado le respondió a Patricio Rubio

Rinaldo Cruzado fue un jugador importante para Alianza Lima hasta finales del 2019. Junto a Cachito Ramírez conformoban uno de los mejores medios campos del medio local.

Además, el zurdo siempre fue una alternativa en la Selección y jugó en el exterior. Por ello, su dolorosa partida, con descenso y repudio de los hinchas de por medio, no fue justa.

Este jueves, Ri habló al respecto: "Si el club tomó la decisión de que algunos no sigamos, duele, pero siempre pensamos en la posibilidad de que le vaya bien a Alianza".

Además, no esquivó el tema de las declaraciones de Patricio Rubio diciendo que algunos se tiraban para atrás: "Las cosas que pasan en un vestuario, quedan en el vestuario. No tengo más comentarios. Si las cosas se deben decir, se dicen en el vestuario".

"Si Patricio Rubio considera que hubo gente que tiró para atrás en Alianza Lima, es su opinión, se respeta. Yo no puedo decidir por las personas si dicen o no dicen algo, no sé si estuvo bien, es su forma de ser", complementó depués.

Así, el zurdo le respondió al Pato claramente. Las declaraciones del chileno, sin duda, no calaron bien y por eso Waldir también apuntó ¡Fuerte!

