Pese a que River no se va a mover mucho en el mercado de pases, eso no significa que no haya noticias. Sobre todo cuando hablamos de jugadores que podrían estar cerca de irse del Millonario.

Desde las ofertas por Nacho Fernández y Juanfer Quintero hasta el posible retiro de Leonardo Ponzio, el hincha del club de Núñez teme que se termine desarmando el plantel que le dio tantas alegrías.

Sobre esto se refirió Rodolfo D'Onofrio en una entrevista que dio con River Monumental. El presidente habló sobre distintos casos y confirmó la continuidad de un jugador que parecía que se retiraba.

"Con Leo Ponzio ya acordamos un año más. Seguirá hasta 2021", fue el mensaje de alivio que trajo el mandamás a los fanáticos de River. El León no colgará los botines todavía.

Además, habló sobre otros futbolistas: "Aquí hay un sentido de pertenencia muy grande y en pocos días vamos a firmar los contratos de Nacho Fernández, Enzo Pérez y Javier Pinola".

Pero no fueron todas buenas, hay un jugador con el que todavía no arreglaron nada y podría irse en 6 meses: "Con Ignacio Scocco es una decisión del jugador y esperemos que se quede”. El delantero de 34 años podría volver a Newell's para retirarse ahí.

