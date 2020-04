Paulo Díaz y el trato especial que tiene Gallardo con él en plena cuarentena

En Argentina, la cuarentena obligatoria se dictó con muy poco tiempo de anticipación, apenas un par de horas. La anunció Alberto Fernández en cadena nacional el jueves 19 de marzo y se empezó a cumpir recién a las 0 horas del viernes siguiente. Por eso, muy pocos pudieron organizar de dónde o con quién iban a permanecer aislados durante este tiempo, que en principio iba a ser hasta el 31 de abril o ahora, como mínimo, será hasta el 26 de abril.

Paulo Díaz, el defensor central chileno que tiene River, fue uno de los perjudicados por el tan corto aviso de la cuarentena. Quedó aislado en Buenos Aires y solo en su casa. Su familia, su esposa y su hijo quedaron en su Chile natal, donde pasan los días a la distancia a la espera que la pandemia del coronavirus se acabe y puedan reencontrarse en los próximos días. Mientras tanto, su cabeza está en el Millonario por unas horas.

En una entrevista por Instagram live con @futboljovenchile, el chileno contó una particularidad de su relación con Marcelo Gallardo: el entrenador millonario es uno de los que más se preocupa por su situación en medio de la pandemia, ya que está solo en su casa. Al director técnico de River no se le escapa ningún detalle y se preocupa de sus jugadores a la distancia y como puede.

"Siempre manda mensaje para ver cómo estamos y cómo va el tema de la cuarentena. A mí me pregunta cómo me siento por estar solo hace casi un mes. Se ha preocupado bastante", aseguró Paulo Díaz, quien además contó un poco cómo son sus días. "Me levanto casi a la misma hora que salgo a entrenar normalmente, pero un poquito más tarde para aprovechar el sueño. Entreno, hago mis cosas, almuerzo y después me pongo a ver películas y series. Luego termino jugando a la Play con mi hermano", agregó.

Por último, respondió a sobre la difícil situación de no tener la vida normal durante estos días: "Es algo muy difícil para cualquier futbolista porque uno está acostumbrado todos los días a estar en constante movimiento, con entrenamientos intensos y al aire libre". Esperemos que el contexto se normalice cuante antes para que tantos casos como el Paulo Díaz puedan solucionarse.

