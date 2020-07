"Payaso": Beto da Silva subió foto con la blanquiroja por 28 y Advíncula lo troleó

Estamos 28 de julio y eso es motivo de celebración. Si bien no se pueden hacer reuniones sociales, igual es una razón de alegría saber que el Perú cumple 199 años como país independiente.

Por ello, distintas figuras se han manifestado saludando a esta patria. El mundo del fúbol que tantnas alegrías no has dado, por supuesto, no ha sido excepción.

Claudio Pizarro, por ejemplo, como embajador durante años del deporte peruano en Europa, se manifestó con un sentido mensaje. Equipos del fútbol frances también se sumaron.

Otro que quiso aportar con un mensaje fue Beto da Silva. Él, muy actuvo en las redes, subió una foto con la camiseta de la Selección a Instagram.

"Orgullo de ser Peruano. Feliz 28 de julio", colocó el delantero con una imágen de una vieja convocatoria suya a la Selección con la 17. Advíncula, entonces, le respondió: "¿Qué haces con ese número payasooo?".

Así, el lateral troleó a Betoto después de su publicación. Al de Alianza no le quedó otra que poner: "Hermanito prestame tu numerito".

