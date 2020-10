Pedro García quiere cuidarlo: "A Farfán no lo hago jugar ni un minuto"

Perú juega este jueves la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas. El objetivo es comenzar con el pie derecho el camino hacia a un nuevo sueño: Qatar 2022.

El primer escollo será contra Paraguay en Asunción. De hecho, este miércoles, ya la delegación de la Blanquiroja partirá y ya Ricardo Gareca ha ensayado algunos equipos.

Una duda, aún hoy, es sobre la presencia de Jefferson Farfán. El último once de Ricardo Gareca no contaba con la Foca y otra vez se prendieron las alarmas.

Entonces, comenzaron las especulaciones. El Tigre, igual, confirmó que Jeffry llegará para el partido pero que no sabía si lo iba a hacer iniciar.

A estos comentarios, Pedro García aseguró: "A Farfán no lo hago jugar ni un minuto, porque no está bien. Más allá de su enorme deseo de querer jugar, no lo pondría por cuidarlo y tenerlo entero siempre".

Así, el comunicador dio su opinión sobre la Foquita. Para él, es prioridad que se cuide. La eliminatoria es larga y Farfán es importante. El que decide, al final, es Ricardo Gareca ¡Fuerza Jeffry!

