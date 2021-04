"El penal es rochoso": Pedro García comentó la polémica del partido de Alianza

Alianza Lima ganó su primer partido en la Liga 1 el último martes. Gracias a una anotación de Jefferson Farfán los íntimos podieron sumar de a tres, a pesar de estar en cierta desventaja con sus adversarios por preparación.

Hay que decir, sin embargo, que hubo una polémica. Cerca de los 25 minutos de la segunda parte, cuando ya estaba la Foca en cancha, hubo un penal claro para Municipal que el juez no sancionó.

Tras ello, los comentarios llegaron de todos lados. El propio afectado, Roberto el Búfalo Ovelar, se manifestó en twitter. Manifestó su sensación de injusticia.

Joel Alarcon no sanciona el penal a favor de @CCDMunicipal por la falta de Rivadeneyra sobre Roberto Ovelar.



pic.twitter.com/HKjrtrPosQ — Error Arbitral Vol. 2 (@ErrorArbitralTR) April 6, 2021

Otro que se sumó fue Pedro García. El panelista de Al Ángulo dio su opinión en Movistar Deportes y no dudó en ser categórico en su expresión.

"Hoy día pudieron ganar con 10, aunque un maleado puede decir, no eran once, más el árbitro, porque ese penal era penal", comenzó. "No se si alguien puede decir que no fue penal. El penal es rochoso", terminó.

Así, con contundencia, se manifestó el también reportero. Queda claro, entonces, que Alianza se vio favorecido por Joel Alarcón. Igual, esto no le quita mérito a Jefferson Farfán.

��️ @PedroEloyG: "El otro día (ante Cusco FC.), Alianza tuvo la posibilidad de levantar dos veces un marcador en contra. Hoy día pudo ganar con 10". #AlÁngulo ⚽��



Disfrútalo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/eNBSzNaVvg — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 7, 2021

Lee También