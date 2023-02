Arturo Vidal vuelve a estar en el ojo de la polémica por su violenta reacción al enterarse que no vería minutos en el partido entre Flamengo y Boavista por la Serie A brasileña. Las imágenes se han vuelto virales y el chileno se ha visto obligado a disculparse.

Este miércoles 1 de febrero, Flamengo recibió en el Estadio Maracaná a Boavista para el partido por la Carioca Serie A. Arturo Vidal no formó parte del once inicial del Mengao en el último partido previo al Mundial de Clubes y, al enterarse que no ingresaría a la cancha, estalló en bronca y arrojó sus zapatillas.

"No estar contento es algo muy natural. Tenemos que tomar decisiones. Decisiones que se basen en nuestro análisis, en base a las ideas que tenemos sobre los jugadores que ahora son más capaces de ayudar al equipo. Sobre todo, debemos poner la plantilla por delante y el club por encima de todas las ambiciones personales" fueron las palabras del entrenador, Vitor Pereira.

Disculpas de Vidal

El 'Rey Arturo' ha publicado un mensaje en sus redes pidiendo disculpas por lo ocurrido. "Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera. Sé que a veces mi temperamento me gana".

"Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia. Sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos. Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero" añadió.