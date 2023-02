No deben quedar ningún tipo de dudas de que Arturo Vidal es uno de los grandes volantes sudamericanos que han salido en estos últimos tiempos. De esta forma, desde mediados del año pasado, el ex Barcelona se encuentra en el Flamengo de Brasil y ha intentado ganarse un lugar en el equipo titular.

Sin embargo, esto parece no darse de momento con total seguridad y una fuerte reacción por parte del jugador de 35 años habría sacado a la luz este irregular momento que esta atravesando. A su vez, los hichas del "Flu" no se tomaron para nada bien su accionar. ¿Qué fue lo que sucedió?

El enojo de los hinchas de Flamengo con Vidal

A partir de esto mencionado, el hecho se dio en el marco del Torneo Carioca estadual. De esta manera, el cuadro de la ciudad de Río de Janeiro se encontraba ganando su partido por 1 a 0 ante Boavista cuando el jugador chileno reaccionó de fuerte manera al no ser seleccionado para ingresar desde el banco de los suplentes.

En este contexto, y tras haber estado calentando sobre la línea de cal durante varios minutos, se lo pudo ver al ex Juventus bastante enojado al no ser elegido por su entrenador para saltar al campo de juego. Dicho esto, el video habla por si solo.

Video del enojo de Arturo Vidal

Disculpas de Vidal en redes sociales

No obstante, en este día jueves 2 de enero del 2023, Vidal se pronunció en sus redes sociales y pidió disculpas a todos los hinchas y simpatizantes del Flamengo: "Quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que aveces mi temperamento me gana", y además agregó: "Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos"