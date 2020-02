Desde que volvió Teófilo Gutiérrez al fútbol colombiano, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga, sino el mejor. Con toda su experiencia, el ídolo de Curramba solo sueña con volver a vestir la camiseta de la Selección.

Para nadie es un secreto que el goleador de La Chinita se tiene mucha confianza. Su talento y nivel con Junior lo hacen merecedor de muchos elogios cada que salta al terreno de juego. Sin embargo, su único objetivo es volver a ponerse la camiseta amarilla.

Y es que Teo se 'come el cuento' con todas las de la ley. Su jerarquía le permiten darse el lujo de decir, a modo de broma, que "suda perfume europeo". Y no lo dice co el ego arriba, al contrario. Es su forma de expresar que tiene toda la experiencia y el sacrificio para ganarse un llamado de Carlos Queiroz. ¡Quiere ir a Qatar 2022!

"Hay que comprar el traje y el camello. Uno lo dicen en broma, pero las palabras tienen poder. Si Dios y el entrenador me dan la oportunidad… Mi anhelo es ponerme la amarilla, esa es mi pasión".

Así es Teo. Sin filtro, con confianza y mucha alegría. Esas fueron las palabras que le entregó al diario 'El Heraldo' en una entrevista exclusiva. El Teo de la gente, el ídolo del Junior y de Barranquilla.

Con 34 años, sabe que lo más triste que hay en el fútbol es el retiro. ¡Está preparado! Sin embargo, seguirá trabajando en esta, "hasta que mi Dios lo permita", aseguró.

“Ver a un compañero que pierde la pelota fácil como que me fastidia. Yo me exijo mucho y le exijo mucho a ellos, a veces y tengo que bajar un cambio. Todo lo hago con respeto y humildad, ellos saben que quiero que sean los mejores”, dice Teófilo Gutiérrez sobre sus regaños. pic.twitter.com/yNoZP5ku9Q — DeportesEH (@DeportesEH) February 7, 2020

Lee También