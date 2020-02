Manuel Barrero no la debe estar pasando nada bien. Es el principal señalado de la crisis celeste y ha sido victima de insulto e incluso amenzas en su contra.

Sus respuestas, sin embargo, han sido polémicas. Sigue en el cargo a pesar que la gente ya no lo quiere y además, cuando habla muestra soberbia.

Sus últimas declaraciones, por ejemplo, fueron bastante criticadas. Después de perder, salió a alardear de su trabajo en menores con los Rimenses. Diego Rebagliati, periodista identificado con Sporting Cristal, saltó a responderle.

"No tengo duda de que el trabajo de Manuel Barreto en menores ha sido bueno. Pero en este momento no está bien salir en conferencia a resaltar el mismo su trabajo como si no se lo estuvieran reconociendo", tiró el mencionado comunicador.

"En el cambio de ingreso de Inga y no de Cazulo, creo que Barreto lo hizo para sumar un jugador del que se pueda hablar luego en la conferencia de prensa y no buscando un resultado", señaló también Rebagliati en relación a la importancia que le da el DT a su imagen, incluso antes que la del juego y el resultado.

Así, la relación entre el DT y el periodista más conocido de Cristal ya se rompió del todo. Habían arrancado bien, pero hoy, después del dezastre celeste, esta parece irrecuperable ¡Lamentable!

