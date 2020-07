Pimentel arremete en contra de los dirigentes que defienden a Vélez

Continúa la novela en las internas de la Dimayor. Luego de varios meses de malas gestiones, los presidentes de varios clubes del fútbol colombiano le solicitaron a Jorge Enrique Vélez su salida de la institución, pero en últimas horas los acuerdos para su retiro no se han hecho efectivos debido a sus intenciones económicas para oficializar su salida.

Al parecer el grupo opositor le pretende entregar una cifra reconociendo sus servicios. Pero en últimas horas se conoció que el dinero no es suficiente para sus representantes y esta semana la cifra se elevó más de la cuenta según revelaron algunos periodistas.

La salida por delante para Jorge Enrique Vélez en la Dimayor ya es casi imposible; a una petición de más de 800 millones para dejar el cargo un número mayoritario de equipos no le jalarán, la contraoferta no supera el 50%. La desproporción precipita su salida, sin acuerdo. — Pache Andrade (@pacheandrade) July 19, 2020

En declaraciones para la emisora Antena 2, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chico, entrego su opinión sobre la crisis que se viene presentando en la División Mayor del Fútbol Colombiano. "Acá hay un grupo de presidentes, me vine a enterar hasta anoche, que están hablando por Jorge Enrique Vélez para una indemnización. Pero esos presidentes no entienden, o no sé de qué lado es que están. ¿Es la misma plata del bolsillo de ellos? Nosotros teníamos que estar alegando con el señor Vélez y sus abogados".

“A quién se le ocurre en esta pandemia mundial, en esta catástrofe, venir a armar todo el problema que se ha armado en el fútbol colombiano. A quién se le ocurre, por favor. Lo único que quieren es destruir, dañar. Y aún así quieren seguir metiéndole más problemas al tema. La verdad yo no lo entiendo", sostuvo.

