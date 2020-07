Pizarro lo dijo: "Mi despedida será en Bremen y llamaré a algunos jugadores peruanos"

Claudio Pizarro es un jugador controversial en Perú. Esta semana se retiró de la Liga Alemana y los dabates que siempre rodean a su persona volvieron a encenderse.

Uno de ellos pasa por su propia relación con la FPF, Ricardo Gareca y la propia Selección de la que fue capitán por muchos años. Muchos quieren saber si habrá despedida oficial y dónde será.

Este miércoles, dos días después de su última convocatoria con el Bremen, el Bombardero ofreció una conferencia de prensa. Ahí, habló de lo que se le viene para el futuro.

"Mi despedida será en Bremen y llamaré a algunos jugadores peruanos", confirmó por ejemplo a ESPN. Señaló, igual, que todavía no sabe cuando ya que le gustaría que fuera con público.

Le preguntaron también si aceptaría un partido de despedida de la FPF. "No tendría ningún problema, pero no he recibido ningún mensaje oficial", respondió entonces.

Así también minutos más tarde se conocieron sus declaraciones a RPP: "Es un tema cerrado (su llegada a Alianza Lima). Yo ya terminé mi carrera. Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol". Así, Pizarro acabó con las especulaciones.

��️ Claudio Pizarro en @RPPNoticias: "Es un tema cerrado (su llegada a Alianza Lima). Yo ya terminé mi carrera. Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, pero aún no sé qué". — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) July 8, 2020

