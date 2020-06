Pratto apoyó a Gallardo y metió presión para la vuelta de los entrenamientos en Argentina

Recientemente, Marcelo Gallardo rompió el silencio y revolucionó todo ofreciendo declaraciones fuertes y contundentes sobre la vuelta de los entrenamientos en el fútbol argentino.

El director técnico de River Plate se mostró a favor de la creación de un protocolo para tener certezas sobre el regreso de los trabajos, algo que fue escuchado rápidamente.

En esa línea, quien se mostró de acuerdo con su entrenador y aportó palabras similares fue Lucas Pratto, reconocido delantero del conjunto del barrio porteño de Núñez.

"En las provincias que están bien y que pueden volver a entrenarse con un protocolo en su predio creo que tendrían que hacerlo y no sería sacar ventaja de nada, sino que estarían volviendo a trabajar. Eso me pondría contento", comenzó señalando.

"No me preocupa que empiecen otras ligas de Sudamérica. Sí me preocupa que cuando compitamos contra esos clubes estemos nosotros al 100% y sea de igual a igual", añadió en diálogo con 'TyC Sports'.

"Hay una incertidumbre gigante. No solo preocupa el futuro inmediato sino el próximo año. Hay amigos en el ascenso que no les quieren renovar su contrato hasta ver cómo va a ser el torneo", profundizó.

"El AMBA está complicado pero hay provincia que tranquilamente podrían estar con protocolos y recaudos entrenando en sus clubes y a grupos reducidos", completó el experimentado atacante argentino.

