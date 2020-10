Presidente de Llacuabamba no quiere pagar a jugadores por malos resultados

Deportivo Llacuabamba tiene serios problemas económicos que llevaron a que el plantel no entrene por falta de pagos. El defensor uruguayo Nicolás Raguso contó en entrevista a Exitosa Deportes que el presidente del club no cumplió con lo acordado.

"Ayer llamamos al presidente para saber sobre nuestros pagos y nos dijo que no tenían dinero y que era por los resultado que estábamos teniendo. No tuvimos el mejor desempeño, pero siempre intentamos, nosotros no firmamos contrato por ganar, empatar o perder".

"Hace varios meses que venimos así, ayudamos reduciendonos el sueldo y este 15 de octubre teníamos el compromiso del presidente de recibir nuestros pagos pero no lo hicieron y decidimos no entrenar", agregó.

Lo peor no sería eso, según las palabras de Nicolás, el presidente del club busca abandonar el campeonato: "Nos dijo que habló con Agustín Lozano el presidente de la Federación Peruana de Fútbol para ver la forma de salir del campeonato".

Deportivo Llacuabamba es el colero del Torneo Apertura con 11 puntos. Pese al mal momento del equipo, el delantero Alex Valera viene destacando y fue convocado a la selección peruana.

