Revelan la razón por la que se demora tanto la convocatoria de Colombia

El próximo 9 de octubre la Selección Colombia hará su debut en la eliminatoria sudamericana contra Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y será el primero de los dos partidos de la primera jornada para emprender el camino a Catar 2022.

Es decir, en menos de 8 días, el equipo nacional jugará su primer partido del año, tras la para por la pandemia del nuevo coronavirus y es la hora en que no se sabe quiénes van a ser los convocados para el juego contra Venezuela y contra Chile, el martes 13 de octubre.

Este jueves ya se conocieron los jugadores de las dos selecciones contra las que se enfrentará Colombia, los entrenadores de Venezuela y Chile ya hicieron oficiales las listas de jugadores y mientras en Colombia el técnico Carlos Queiroz brilla por su ausencia.

Sin embargo, varios medios de comunicación y periodistas cercanos al entorno de la Selección explicaron lo que sucede y revelaron la razón por la que todavía el entrenador portugués ha mantenido reserva de los jugadores que serán llamados.

#Convocatoria Selección Venezuela para sus partidos frente a Colombia y Paraguay #Qatar2022 pic.twitter.com/VZfTiQtcy6 — Fútbol Del Bueno (@FdelBueno985FM) October 1, 2020

Todo pasa por la situación actual de la pandemia en el mundo ya que varios clubes y ligas están reaceos a prestar a los jugadores para que viajen a Sudamérica. Por ejemplo, desde la MLS de Estados Unidos anunciaron que no van a prestar a los jugadores a sus selecciones y Queiroz no quiere dar una lista incluyendo futbolistas que, finalmente, no van a ser cedidos por los clubes.

Además, el plan del entrenador es reunirse con todos los jugadores en un punto de Europa y viajar todos juntos a Colombia en un vuelo charter directo y para ello Queiroz quiere estar seguro de que todos los que cite sí van a estar disponibles y eso solo se dará durante este fin de semana.

Lee También