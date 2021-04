Escucharon al pueblo: se podrán ver cinco partidos por TV de la fecha 19

Este domingo, en la Liga colombiana se jugará la última fecha de la fase todos contra todos la cual definirá quienes se unirán a los seis equipos que están clasificados y así completar el grupo de ocho aspirantes al primer título del fútbol profesional colombiano de este año 2021.

El pasado martes, la Dimayor publicó que en los ocho partidos que se definen cosas (clasificación y descenso) se jugarán todos el domingo 18 de abril, a las 3:30 de la tarde, pero hubo mucha molestia porque por televisión solo se iban a transmitir dos encuentros.

Inicialmente, por Win Sports+ se iban a pasar América de Cali vs. Deportes Tolima y por la señal básica de Win iba Once Caldas vs. Independiente Medellín, que son los juegos que muy posiblemente van a definir quién será el octavo y último clasificado a los playoffs de la Liga.

Sin embargo, muchos de los suscriptores al canal premium se quejaron en las redes sociales porque, en teoría, los hinchas están pagando para ver a su equipo por televisión en todas las fechas, por lo cual mandarlos a ver el partido por internet, no era una opción viable para muchos.

Así pues, este viernes, Win Sports anunció que, según cada cableoperador, se habilitaron más canales para ver más juegos y en total se transmitirán cinco partidos: América de Cali vs. Deportes Tolima, Once Caldas vs. Independiente Medellín, Millonarios vs. Deportivo Cali, Equidad vs. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional vs. Patriotas.

Así quedó la programación por TV de la fecha 19 de la Liga colombiana

