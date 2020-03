Pudo venir: Pedro Troglio confesó que lo llamaron para dirigir en Perú

Pedro Troglio no la pasó muy bien en Universitario de Deportes. Si bien tuvo buenos partidos, no concretó grandes camapañas con los Cremas.

Hoy por hoy, se encuentra en el Olimpia de Honduras en donde está teniendo éxito. Llegó a cuartos de final de la Concachampions, una competencia en la que suelen prevalecer los equipos mexicanos y los estadounidenses.

En medio de este momento, el argentino declaró a un medio peruano. En radio Ovación lo entrevistaron y le preguntaron si pensó volver al país en algun momento.

"He tenido dos o tres llamados y estando acá también en Honduras me llamaron", confesó primero el DT. "Acá estoy cómodo, me han respetado mucho, el club se porta de primera conmigo y me parece medio malo no cumplir con lo que he hablado", continuó.

Colo Colo podría despedira Mario Salas, contratar a Pedro Troglio y NADIE SE DARÍA CUENTA pic.twitter.com/h0BDJo6TLw — Carlos (@CviLLa_) February 21, 2020

También, habló de su etapa en con los Cremas: "Tuve la desgracia de caer en la 'U' en un momento muy difícil, de quita de puntos, de no poder contratar". "Uno probó hasta que vio que no había caso y ahí preferí dar un paso al costado", recordó Pedrito.

Además, contó que sigue a Universitario: "Vi el clásico, estoy al tanto siempre del fútbol peruano". "Me puso feliz el gol de Aldo Corzo porque es una persona a la que quiero mucho", concluyó quien ya se siente identificado con los Merengues.

Felicitaciones a todos los hinchas de @CDOlimpia por el título en Honduras!

Que grande Pedro Troglio!!

Y lo que jugaba en su época!! pic.twitter.com/fXIgIQi48v — Andres Agulla (@aagulla_espn) December 9, 2019

Lee También