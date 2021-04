¡Puede fallar! Bulos reveló el nuevo jugador que quiere Boca pero se lo desmintieron en vivo

Este miércoles a la noche, en Presión Alta informaron que Boca está muy interesado por Guido Pizarro, mediocampista de Tigres y con intermitentes apariciones en la Selección Argentina. Hasta agregaron que este jugador sería la razón por la que todavía el Xeneize no encaró de lleno la operación de Lucas Torreira, por quien no hay novedades.

+ Boca le va a renovar a Mas

Este jueves, Federico Bulos en ESPNF90 parece que tuvo la misma información y que efectivamente el ex Lanús está en la mira del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme. Por eso, justamente le preguntó por eso a Diego Monroig, quien estaba desde la puerta del Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

#ESPNF90 �� | ESPN



OTRO NOMBRE PARA BOCA@federicobulos tiene otro nombre en carpeta para el Xeneize en el próximo mercado de pases. ¿Información cruzada con Diego Monroig? pic.twitter.com/4FmfT4E2Jf — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 15, 2021

"El nombre que yo tengo... no sé si es nuevo o ya se nombró. El nombre que a mí me cuenta es el de Guido Pizarro", mencionó el periodista desde el piso. No obstante, rápidamente se lo desmintió su colega desde Ezeiza: "Me lo desmintieron. Pregunté porque sonó pero me lo desmintieron".

Sus compañeros lo cargaron con los nombres que tira Bulos que interesarían en Boca y Sebastián Vignolo encabezó las burlas sobre las fallas del mercado de pases, que siempre suenan muchos y llegan muy pocos. "¡Yo también erro y puede pasar!", no tuvo problemas en manfiestar el Negro. Sí, obvio, ¡lo bancamos!

El presente de Guido Pizarro:

El mediocampista argentino ya ha sonado en Boca en mercado de pases anteriores. Más que nada cuando estaba como entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien siempre puso el ojo en jugadores que conocía de Lanús, donde fue campeón de la Sudamericana. Hoy, con 31 años, Pizarro está hace casi nueves años en Tigres de México.

Suma siete títulos y el último fue la Concachampions del año pasado. En la presente Liga MX, Pizarro fue titular en todos los partidos que jugó su equipo (14), es el segundo con más precisión en pases por partido (89 por ciento) y es el segundo con más entradas por partido (2,5).

