Puma Carranza sobre Oblitas: "Es hincha de la U pero se volvió de Sporting Cristal"

José Carranza, referente de Universitario y para muchos uno de los jugadores más emblemáticos del club, habló de todo en una entrevista a El Bocón. Uno de los temas que tocó fue su relación con algunos futbolistas y exfutbolistas, uno de ellos Juan Carlos Oblitas a quien respeta.

"Fue un padre en el fútbol para mí, para los chicos en Universitario. Siempre lo respeté. He jugado con él, y fue muy importante sus consejos. Hay gente que merece respeto, y otros no". Al ser consultado si Oblitas era hincha de la U, el Puma respondió: "Sí, pero se volvió de Cristal, fue lamentable".

Sobre el exarquero de Alianza Lima, indicó: "Más andaba preocupado por el equipo contrario que por el suyo. No es un líder ni referente. Yo conocí a verdaderos líderes en Alianza, que siempre daban la cara. En una baja nadie se salva".

Con otro de los exfutbolistas con el cual no mantiene comunicación es con José del Solar, de quien no quiso decir nada: "Yo no hablo más de él. Solo hablo de mis amigos como Roberto Martínez, Cuto, ‘Balán’, Ciurlizza".

