Quaresma desmintió que quien lo iba a ofrecer a River y Boca fuera su representante

Sorprendiendo a propios y ajenos, la segunda semana del 2020 comenzó con una noticia bomba vinculada a nada más ni nada menos que la Copa Libertadores.

Habiendo desarrollado toda su carrera en el Viejo Continente, el mítico Ricardo Quaresma comenzó a sonar de forma imprevista en el radar del Santos.

Aparentemente, con la ayuda del entrenador portugués Jesualdo Ferreira, el Peixe iría en busca de una contratación histórica para afrontar el certamen internacional y el Brasileirão.

Pocos días después, en diálogo con Al Fondo de La Red, Oscar Dias, supuesto representante del hombre del Kasımpaşa de Turquía, informó que iba a acercar a River y Boca una propuesta para concretar a alguno de esos dos clubes la transferencia del ex Barcelona.

Este jueves, desmintiendo completa y rotúndamente los dichos del agente en cuestión, Quaresma utilizó su cuenta de Instagram para aclarar las cosas. "Amigos, he leído en algunas publicaciones en línea de un tal Oscar Díaz que dice que me representa haciendo declaraciones sobre mí y mi futuro", sentenció.

Asegurando que no tiene ningún tipo de vínculo profesional con Oscar, Ricardo agregó: "Él no me representa, por eso no deben considerar sus declaraciones. Mi futuro está en las manos de Dios como siempre lo ha sido".

Oscar Dias, representante de Luis Leal, en Al Fondo de La Red: "También represento a Ricardo Quaresma y en los próximos días vamos a llevar una propuesta sobre él a Boca y a River Plate". — Al Fondo de La Red (@AlFondoDLaRed) January 8, 2020

Lee También