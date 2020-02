Si hay algo que caracteriza a Defensa y Justicia, sea quien sea su entrenador, es el juego por abajo. Casi nunca los vas a ver a los jugadores del Halcón revoleando una pelota.

Esto hace que sean conocidos como uno de los mejores clubes que juegan al fútbol, pero que también sea su punto débil. Muchas veces cometen errores que terminan en goles ajenos.

Algo así sucedió en el encuentro contra Atlético Tucumán. Usualmente el error es que el rival la agarre y te convierta, ´pero esta vez el enemigo fue uno propio.

Unsaín se la dio a un defensor, este se la devolvió y el arquero se enredó con la pelota en los pies. El resultado fue gol para los Decanos y el blooper del año.

¿Qué quiso hacer el arquero de Defensa?

Los hinchas locales no sabían si gritarlo no, nadie entendía lo que sucedió. Recién estamos en febrero y no hay nada que supere a esta burrada.

Mal arranque para Hernán Crespo en su debut como DT de Defensa. Se va a acordar toda su vida de Unsaín.

