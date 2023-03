No fue una buena actuación la ejercida por la Selección de Uruguay durante el desarrollo del Mundial de Qatar 2022, ya que uno de los favoritos de Sudamérica no pudo superar la fase de grupos. El flojo rendimiento del equipo generó el posterior despido de Diego Alonso, quien había repuntado el andar "Charrúa" en las Eliminatorias pero no esutvo a la altura en la máxima cita.

A pesar de que pasaron varios meses de aquel suceso, el cuadro uruguayo no pudo contratar a un entrenador de nombre para afrontar la Fecha FIFA de marzo. La realidad es que el combinado selectivo afrontará los partidos contra Japón y Corea del Sur con la conducción de Marcelo Broli, actual interino de los dos veces campeón del mundo.

¿Quién es Marcelo Broli?

Marcelo Carlo Broli Gorgoroso nació el día 13 de marzo de 1978 en la ciudad de Montevideo, ejerciendo el rol defensivo dentro del mediocampo además de comenzar su etapa de inferiores en Peñarol, con debut profesional en 1996. Al no poder acentuarse en el primer equipo del "Manya", fue cedido a Huracán Buceo en 1997 para al año siguiente retornar y disputar hasta el 2000 los partidos con el aurinegro.

De 2001 a 2005, el "Chelo" integró Fénix para así despegar en lo alto por el fútbol del viejo continente, ya que Real Valladolid lo fichó en 2006-07. Sin embargo, en dicho año retornó a suelo uruguayo para transitar etapas en Nacional, Montevideo Wanderers, Audax Italiano, Rampla Juniors, Juventud y Miramar Misiones, retirándose en 2014 en una trayectoria que inclyeron tres convocatorias y dos partidos en la Selección.

En 2020 comenzó la era como técnico por parte de Broli, aunque de forma previa supo ser asistente y ayudante de campo de Marcelo Méndez en Progreso de 2016 a 2018 y también en Danubio durante 2019. Al año siguiente fue Villa Teresa quien lo contrató en septiembre, aunque renunció en el cierre del mismo. Pero Chelo fue asignado como entrenador de la Sub 20 de Uruguay el 20 de mayo de 2022, donde formó parte del cuadro subcampeón del Sudamericano 2023 por detrás del campeón Brasil.