Quieren arruinarle el sueño a Boca: el papá de Torreira reveló que dos clubes lo llamaron para incorporar a Lucas

Tomando por sorpresa al mundo fútbol con sus declaraciones, Lucas Torreira no tardó mucho en posicionarse en las portadas de los portales del mundo fútbol al confesar su deseo de jugar en Boca. Desde aquel entonces, el cuadro Xeneize se lanzó de lleno al mercado de pases en busca de alternativas factibles para incorporar al futbolista uruguayo.

A sus 25 años y con un presente más que positivo en las filas del Atlético Madrid, club en el que se encuentra a préstamo hasta mitad del presente 2021, el mediocampista, que desarró gran parte de su carrera como futbolista profesional en Europa, tomó la decisión de regresar a América del Sur a como dé lugar.

Mientras el conjunto de La Ribera sigue estudiando posibilidades en pos de efectuar una incorporación que le daría un gran salto de calidad a su equipo profesional, Ricardo Torreira, padre del hombre del Arsenal, en las últimas horas encendió las alarmas en todo el mundo Boca.

En diálogo con DirecTV Sports, el papá del hombre de la Selección de Uruguay, habló sobre la situación del protagonista y exteriorizó que ya recibió algunos llamados desde Brasil. Poniéndole nombre y apellido a los equipos que actualmente están tras los pasos de Lucas, Ricardo manifestó: “De Brasil surgieron equipos interesados, como Flamengo o Gremio”.

Confirmando que, al menos por lo pronto, no hay muchas novedades relacionadas a la posible llegada del hombre del Arsenal al Xeneize, el padre del futbolista aclaró: "Todavía no hay noticias sobre la posibilidad de que Lucas lleve la camiseta de Boca. Su sueño de ir a Boca no es nuevo, viene de años. Estamos buscando al club, no por dinero".

Sacando a relucir todo su orgullo por la elección que el deportista hizo con respecto a su futuro y carrera profesional, el papá de Torreira, sacándose el sombrero ante la actitud de su hijo, completó: "Sólo un loco como mi hijo puede querer dejar Europa para volver a Sudamérica",

