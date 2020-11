En Twitter, los hinchas de River eligieron a Pratto como reemplazante de Borré

Este viernes por la mañana, de forma más que sorpresiva, River informó que Rafael Santos Borré debió ser aislado a raíz que mantuvo contacto con una persona que posteriormente dio positivo por coronavirus. Aunque la institución no brindó más detalles al respecto, muchos comenzaron a dar por sentado que el colombiano no estaría presente para el cruce vs. Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional.

Manifestando que deberán esperar un tiempo relativamente razonable para someter al futbolista al correspondiente test, el Millonario informó: "El jugador Rafael Borré ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo de COVID 19. Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes".

ℹ️ [Parte médico] El jugador Rafael Borré ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo de COVID 19. Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes. — River Plate (@RiverPlate) November 6, 2020

Como era de esperarse, en las redes sociales los fanáticos de La Banda no tardaron en hacerse presentes con publicaciones en las que se lamentaron por la baja de Rafael, quien al día de la fecha es una de las cartas más importantes en el armado del equipo de Marcelo Gallardo.

Con el correr de las horas, apostando fuerte por Lucas Pratto, muchos seguidores del conjunto de Núñez coincidieron que el Oso debe ser el reemplazante de Borré. La insistencia fue tal que, a medida que fue pasando el tiempo, el apellido del delantero argentino se convirtió en tendencia en Twitter.

